Keine Partylaune an den Börsen - „2018 war ein Reinfall“

Frankfurt (APA/Reuters) - An den Börsen gab es heuer für Anleger wenig Grund zum Feiern. Der österreichische Leitindex ATX und der deutsche DAX verbuchten im Jahr 2018 einen Kursverlust von rund 20 Prozent. Der US-amerikanische Dow Jones 30 Industrial verlor rund 7 Prozent, der japanische Nikkei verzeichnete ein Minus von 12 Prozent.

„Das Börsenjahr 2018 war ein Reinfall“, fasste Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG Market zusammen. Mit einem Kursverlust in der Größenordnung von 20 Prozent beim ATX und DAX dürfte zu Jahresbeginn kaum jemand gerechnet haben. Denn das Jahr hatte gut begonnen. Beim DAX gab es im Jänner sogar ein Allzeithoch.

Im nun zu Ende gehenden Jahr verdarben die steigenden US-Zinsen vielen Anlegern die Kauflaune. Hinzu kam die Befürchtung, der amerikanisch-chinesische Zollstreit könnte die Weltkonjunktur schwächen, außerdem die Unsicherheit über den Brexit sowie die immer wieder aufkeimenden Haushaltsprobleme Italiens.

Nach Einschätzung von Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarkt-Analyse der Baader Bank AG, hängt 2019 sehr viel von politischen Faktoren ab. „Das westliche Bündnis muss reaktiviert werden“, sagte Halver gegenüber Reuters TV. Wenn die Politik 2019 nicht mitspiele, werde es wieder ein schlechtes Jahr. Generell sind sich Analysten einig, dass 2019 die Kursschwankungen im Dax noch zunehmen werden.

Größter Gewinner im DAX waren sowohl am letzten Handelstag als auch im Gesamtjahr die Papiere des Aufsteigers Wirecard. Spekulationen um eine Übernahme schoben die Aktien des Zahlungsabwicklers am Freitag um 4,3 Prozent an. Händler verwiesen auf ein Interview des „Handelsblatt“ mit dem früheren Aufsichtsratschef von Wirecard, Klaus Rehnig, der an dem Unternehmen beteiligt ist und sagte: „Ich rechne damit, dass bald ein internationaler Konzern kommen wird und Wirecard kaufen will.“ Wirecard sind im September in den Dax aufgestiegen und kommen im Gesamtjahr auf ein Plus von über 42,7 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Bank machten am Freitag mit einem Plus von 3,2 Prozent einen Teil der Verluste vom Donnerstag wett, als sie um 4,2 Prozent auf ein Rekordtief von 6,75 Euro abgerutscht waren. Deutschlands größtem Geldhaus blies 2018 wieder der Wind ins Gesicht, was den Aktienkurs um 56,1 Prozent und damit ans Dax-Ende drückte. 2019 dürfte laut Experten ebenfalls kaum eine Landpartie werden.

( 1264-18, Format 88 x 130 mm)