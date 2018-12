Wehrschütz-Akkreditierung - Ukrainischer Botschafter will helfen

Wien/Kiew (APA) - Der ukrainische Botschafter in Österreich, Olexander Scherba, will sich dafür einsetzen, dass ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz eine Akkreditierung für die Frontgebiete im Osten der Ukraine erhält. Das erklärte Scherba am Freitagnachmittag nach einem Gespräch mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gegenüber der APA.

„Ich finde die ganze Situation um Herrn Wehrschütz bedauerlich“, sagte Scherba und betonte, dass er sich in den vergangenen drei Jahren aufrichtig bemüht habe, den ORF-Korrespondenten in seiner Tätigkeit in der Ukraine zu unterstützen. „Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass eine Lösung in der Frage seiner Akkreditierung erreicht wird“, erklärte Scherba, der ORF-Generaldirektor Wrabetz für dessen Besuch in der ukrainischen Botschaft in Wien am Freitag dankte.

Dass eine unabhängige ukrainische Webseite, auf die die Kiewer Regierung keinen Einfluss habe, den ORF-Korrespondenten als „Agent des Kreml“ bezeichne, bedauerte der Botschafter. Dies bedeute jedoch nicht, dass Wehrschütz als Journalist bedroht sei.

Ebenso bedauerte Scherba, dass viele Ukrainer Wehrschütz als voreingenommen im Sinne Russlands sehen. „Ich bin überzeugt, dies hat weniger mit seiner ‚kritischen Berichterstattung‘ gegenüber der Ukraine zu tun, sondern mehr mit seinem Ton und dem Ansprechen oder Verschweigen der Themen, die er für seine Berichterstattung wählt“, erläuterte Scherba. Es sei sowohl das gute Recht Wehrschütz‘, den Ton seiner Darstellung zu wählen, als auch das gute Recht der Ukraine darüber eine Meinung zu haben, ob dieser Ton und diese Darstellung ausgewogen sei oder nicht, erklärte der Botschafter. Er ersuche jedoch um Verständnis, dass diese Meinung inmitten eines Krieges „öfters emotionell“ sein könne.

