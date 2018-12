ATX büßt in von Politik geprägtem Börsenjahr 2018 ein Fünftel ein

Wien (APA) - Nach einem von politischen Ereignissen dominierten Börsenjahr 2018 steht beim Wiener Leitindex ATX ein klares Minus unter dem Strich. Rund ein Fünftel hat das heimische Barometer im ablaufenden Jahr an Wert verloren und beendete das Börsenjahr bei 2.745,78 Punkten. Das Jahreshoch lag Ende Jänner noch knapp tausend Punkte darüber bei 3.700 Einheiten.

Die Kursgewinne aus der Börsenrallye des Jahres 2017 sind damit nahezu zur Gänze verpufft. Damals hatten starke Unternehmensbilanzen, die brummende Konjunktur sowie die noch deutlich expansivere Geldpolitik weltweit für klaren Auftrieb an den Aktienmärkten gesorgt.

2018 hat sich das Umfeld jedoch eingetrübt. Allen voran sorgten politische Themen wie der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Unsicherheiten rund um den Brexit und die Sorgen um Italiens Regierung und Budget im Jahresverlauf immer wieder für starke Kursschwankungen an den Märkten. Hinzu kamen zunehmende Sorgen um eine sich abkühlende Weltkonjunktur. Für 2019 wurden die globalen Wachstumsprognosen nach unten geschraubt. Zudem hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinsen in diesem Jahr vier Mal erhöht und plant im kommenden Jahr weitere Anhebungen.

Vor diesem Hintergrund haben heuer zahlreiche große Unternehmen ihre Gewinnaussichten reduziert, vor allem Auto- und Industriewerte. Diese traf es besonders wegen des anhaltenden Handelskriegs zwischen China und den USA hart. Aktien aus der Ölbranche litten zudem unter dem Kurseinbruch der Rohölpreise im zweiten Halbjahr.

Auch in Wien kassierten mit voestalpine, Zumtobel, Semperit, Polytec und Palfinger einige Industriekonzerne 2018 ihre Prognosen. Das schlägt sich auch in der Jahresperformance der Aktienkurse nieder. Im ATX stehen die Titel der voestalpine mit einem Jahresverlust von rund 48 Prozent an letzter Stelle. Im breiter gestreuten prime market der Wiener Börse schreiben Polytec und Semperit mit jeweils um die minus 55 Prozent das größte Minus.

Ebenfalls hart getroffen wurden die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S mit minus 35 Prozent. Der Konzern wurde als Apple-Zulieferer merklich von dem zuletzt schwächelnden iPhone-Geschäft beeinflusst. Die beiden Ölwerte OMV und Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) verbuchen auf Jahressicht ebenfalls klare Abschläge in Höhe von rund 28 bzw. 33 Prozent.

Der mit Abstand beste Performer im ATX war dagegen der Verbund, die Titel des Stromversorgers legten im Jahresverlauf um satte 85 Prozent zu. Beflügelt von einigen neuen Aufträgen gewannen die Aktien des Caterers Do&Co an zweiter Stelle ebenfalls deutliche 71 Prozent dazu.

Mit seinen Kursverlusten befindet sich der ATX international in guter Gesellschaft. Der deutsche Aktienindex DAX beendet das Jahr um rund 18 Prozent schwächer. Der Euro-Stoxx-50 hält aktuell bei einem Minus von 15 Prozent. In den USA fällt das Minus dagegen etwas geringer aus. Der Dow Jones steht aktuell bei minus sechs Prozent.

