Ski alpin: Ergebnisse Damen-Riesentorlauf Semmering 3 - 2. Lauf

Semmering (APA) - Die Schnellsten im 2. Durchgang:

~ 1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:02,21 Min. 2. Petra Vlhova (SVK) 1:02,34 +0,13 3. Ricarda Haaser (AUT) 1:02,54 +0,33 4. Tessa Worley (FRA) 1:02,56 +0,35 5. Marta Bassino (ITA) 1:02,76 +0,55 6. Mikaela Tommy (CAN) 1:02,84 +0,63 7. Federica Brignone (ITA) 1:02,98 +0,77 8. Stephanie Brunner (AUT) 1:03,02 +0,81 9. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:03,05 +0,84 10. Mikaela Shiffrin (USA) 1:03,06 +0,85 11. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:03,09 +0,88 12. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:03,12 +0,91 13. Anna Veith (AUT) 1:03,22 +1,01 14. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:03,25 +1,04 15. Katharina Liensberger (AUT) 1:03,26 +1,05

Weiter: 19. Bernadette Schild (AUT) 1:03,38 +1,17 21. Katharina Truppe (AUT) 1:03,44 +1,23 ~