Auch von Türkei unterstützte Rebellen in Syrien ziehen nach Manbij

Damaskus (APA/Reuters/AFP) - Von der Türkei unterstützte Rebellen sind nach eigenen Angaben auf dem Weg zur syrischen Stadt Manbij. Damit droht ein Aufeinandertreffen mit Truppen von Präsident Bashar al-Assad. Die Konvois bewegten sich zusammen mit den türkischen Streitkräften auf die Frontlinien in Manbij zu, in „voller Bereitschaft, militärische Operationen zur Befreiung der Stadt zu starten“.

Zuvor waren am Freitagvormittag Einheiten der syrischen Armee in die Stadt eingerückt. Die bisher von den USA unterstützte Kurdenmiliz YPG hatte Assad aufgefordert, Manbij vor türkischen Truppen und Milizen zu schützen. Die Türkei betrachtet die YPG als feindliche Gruppierung und kündigte ihre Zerschlagung an.

Das türkische Verteidigungsministerium erklärte, die syrischen Kurden hätten „nicht das Recht“, sich Beistand aus Damaskus zu holen. Syriens Verbündeter Russland hingegen, das Assad im September 2015 um militärischen Beistand gebeten hatte, begrüßte den Vorstoß der syrischen Armee. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, der Vormarsch trage zur „Stabilisierung der Lage“ bei.

Anfang Jänner will Russland einen weiteren Syrien-Gipfel mit den Präsidenten des Iran und der Türkei einberufen. Sein Land sei an der Reihe, ein solches Treffen zu organisieren, sagte der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow laut der Nachrichtenagentur Interfax.