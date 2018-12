Leichtathletik: Silvesterlauf in Peuerbach topbesetzt - Mayr verletzt

Peuerbach (APA) - Der Silvesterlauf in Peuerbach ist auch heuer wieder sehr stark besetzt. Neben einigen Läufern aus Kenia tritt nahezu die gesamte österreichische Langstrecken-Elite an, so sind am Montag unter anderem Peter Herzog, Andreas Vojta und Lemawork Ketema dabei. Kurzfristig absagen musste laut dem Veranstalter hingegen Andrea Mayr, die sich im Training einen Teileinriss der Achillessehne zugezogen hat.