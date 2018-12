US-Börsen zur Eröffnung fester, Dow gewinnt 0,26 Prozent

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 15.50 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 0,26 Prozent auf 23.198,73 Zähler. Der S&P-500 Index gewann heute unterdessen 0,44 Prozent auf 2.499,66 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg um 0,38 Prozent auf 6.604,48 Einheiten.

Am Vortag war der Dow Jones zunächst wegen Sorgen um erneut zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China abgesackt. Kurz vor Sitzungsende drehte er jedoch scharf in die Gewinnzone und beendete den zweiten Tag in Folge mit Kursaufschlägen.

An der Konjunkturdatenfront blieb es heute überwiegend ruhig. Unternehmensseitig rückten unter anderem Übernahmen in den Fokus. So will der Marihuana-Produzent Green Growth Brands die Firma Aphria übernehmen. Green Growth Brands bietet 1,5714 eigene Papiere je Anteilsschein von Aphria. Aphria-Aktien schnellten um 11,01 Prozent in die Höhe.

Der US-Baseballverein New York Yankees sucht unterdessen Partner für die Übernahme des Regionalsportsenders Yes. Der Club spreche mit dem Internetkonzern Amazon (plus 0,76 Prozent) sowie der Rundfunkgruppe Sinclair Broadcast (plus 0,04 Prozent) über ein gemeinsames Angebot für den Sender, der unter anderem die Spiele der Yankees überträgt, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla beruft den Software-Milliardär Larry Ellison und die Personalmanagerin Kathleen Wilson-Thompson als unabhängige Direktoren in seine Konzernführung. Damit erfüllt das US-Unternehmen eine Forderung US-Börsenaufsicht SEC, mit der sich Tesla-Gründer Elon Musk nach seinen irreführenden Aussagen zu einem möglichen Börsenrückzug auf einen Vergleich geeinigt hatte. Tesla-Aktien tendierten zuletzt mit 1,82 Prozent im Plus.

