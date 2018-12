APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 28. Dezember

Weber schaut mit Sorge auf Rumäniens EU-Ratspräsidentschaft

Brüssel - Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl, Manfred Weber, schaut sorgenvoll auf die anstehende rumänische EU-Ratspräsidentschaft. „Die Signale aus Rumänien sind nicht gut“, sagte Weber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). Rumänien übernimmt am 1. Jänner von Österreich für sechs Monate den Vorsitz der EU-Länder. Im November hatte die EU-Kommission dem Land erhebliche Defizite bei Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung bescheinigt. Der Reformprozess sei ins Stocken geraten, es seien Rückschritte gemacht worden, hieß es in dem Bericht.

Kurz empfängt EVP-Spitzenkandidat Weber am Neujahrstag

Wien - Am 1. Jänner 2019 wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Fraktionsvorsitzenden und EU-Wahl-Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, in Wien zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Wie es aus dem Bundeskanzleramt am Freitag gegenüber der APA hieß, wird Kurz mit dem CSU-Politiker zuvor das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker besuchen. Inhaltlich werde es bei dem Gespräch vorrangig um EU-Themen gehen.

Regierung: „53 politische Entscheidungen“ während EU-Vorsitz

Brüssel - Zum Ende der EU-Ratspräsidentschaft hat die Bundesregierung auch eine statistische Bilanz gezogen. „Insgesamt wurden 53 politische Einigungen mit dem Europäischen Parlament und 75 Einigungen im Rat erzielt“, heißt es auf der Website der österreichischen Ratspräsidentschaft www.eu2018.at . Des Weiteren wurden demnach „56 Schlussfolgerungen und Empfehlungen angenommen, 509 weitere Entscheidungen des Rates erreicht und 52 Rechtsakte vom Rat und dem Europäischen Parlament unterschrieben“.

Experte: „Proeuropäische Mehrheit“ bei EU-Wahl 2019

Bei der EU-Wahl im Mai werden nach Expertenansicht die Europafreunde gewinnen. „Wenn man sich die aktuellen Umfragen ansieht, wird es eine klar proeuropäische Mehrheit im neuen Europäischen Parlament geben“, sagte Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, im APA-Interview. Seiner Meinung nach werden die Rechtspopulisten zwar Zugewinne haben, „aber möglicherweise auch die Liberalen und die Grünen“, sagte Schmidt.

Neue Regeln für verstärkte Terrorismusüberwachung in EU

Brüssel - Neue Regeln für eine verstärkte Terrorismusüberwachung im Schengen-Raum sind am Freitag in Kraft getreten. Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, sind die nationalen Behörden fortan verpflichtet, Warnungen über alle terroristische Straftaten auch in der Polizeidatenbank SIS (Schengen Informations-System) zu verbreiten. Bis Ende 2019 müssen die EU-Staaten außerdem Europol über Treffer bei Terrorismus-bezogenen Suchanfragen informieren. Die neuen Regeln seien auch an die EU-Datenschutzbestimmungen angepasst worden, erklärte die EU-Kommission.