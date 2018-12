Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

2019 bringt 3,5 Milliarden Euro weniger Steuern

Wien - Im Jahr 2019 will die österreichische Regierung eine Steuer-Reform durchführen. Dabei soll die Lohnsteuer gesenkt werden. Dadurch sollen viele Arbeit-Nehmer in Österreich weniger Steuern zahlen. Vor allem Arbeit-Nehmer mit niedrigen Löhnen sollen nach der Steuer-Reform weniger Steuern zahlen. Das sagt Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Durch die Steuer-Senkung wird der Staat 3,5 Milliarden weniger Steuern einnehmen. Das ist im Budget schon eingeplant, sagt Strache.

Erklärung: Lohnsteuer

Die Lohnsteuer ist die Steuer, die Arbeit-Nehmer bezahlen müssen. Die Lohnsteuer wird automatisch vom Lohn oder vom Gehalt abgezogen. Wer sehr wenig Geld verdient, muss keine Lohnsteuer bezahlen.

Erklärung: Budget

Bei einem Staat ist das Budget das Geld, das der Staat ausgeben kann. Das Geld für das Budget kommt meistens von den Steuern, die die Bürger zahlen. Der Staat gibt das Geld zum Beispiel für Straßen oder Spitäler aus. Wenn der Staat die Steuern senkt, bekommt er weniger Geld. Dann muss er dieses Geld von woanders her bekommen. Oder er muss weniger Geld ausgeben.

2018 war Tanken teurer als 2017

Wien - Die österreichischen Autofahrer haben 2018 um 360 Millionen Euro mehr für Benzin und Diesel bezahlt als im Jahr davor. Das hat der österreichische Autofahrer-Klub ÖTC berechnet. Heuer kostete Diesel im Durchschnitt um knapp 12 Cent pro Liter mehr als 2017. Für Super-Benzin mussten Autofahrer 8,5 Cent mehr pro Liter zahlen. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Autofahrer 2018 für Diesel 100 Euro mehr und für Super-Benzin 56 Euro mehr bezahlt hat.

In Australien hat es Temperaturen von bis zu 49 Grad

Sydney - In Australien herrscht eine extrem Hitze. Es ist bis zu 16 Grad heißer als normalerweise. Am heißesten Ort hat es sogar Temperaturen von 49 Grad. In Großstädten wie Sydney hat es 40 Grad. Tausende Menschen suchen dort an den Stränden nach Abkühlung im Wasser. Die Gesundheits-Behörden raten den Menschen in Australien, sich nicht der extremen Hitze auszusetzen. In Australien ist gerade Sommer. Hohe Temperaturen und Dürre kommen im Sommer öfter vor in Australien. Dadurch entstehen auch öfter Busch-Brände.

Erklärung: Dürre

Eine Dürre ist eine längere Trockenzeit, in der nicht genug Wasser da ist. Dadurch vertrocknen die Pflanzen.

Viele Österreicher erwarten ein gutes Jahr 2019

Linz/Wien - Viele Österreicher glauben, dass das neue Jahr 2019 ein gutes Jahr wird. Das hat eine Umfrage ergeben. Mit 54 Prozent glaubt sogar mehr als die Hälfte an ein gutes Jahr. Das sind vor allem junge Menschen und gut gebildete Menschen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die ein schlechtes Jahr erwarten. Fast ein Drittel der Befragten glaubt das. Vielen Menschen geht es nämlich nicht sehr gut. Sie verdienen zum Beispiel wenig Geld und müssen durch steigende Preise immer mehr ausgeben. Auch mit der Politik sind viele nicht zufrieden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++