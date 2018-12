Oststeirer bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Strallegg (APA) - Ein 35-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz von einer Leiter im oststeirischen Strallegg im Bezirk Weiz schwer verletzt. Der Mann hatte gemeinsam mit seinem Vater und einem Bekannten auf seinem Bauernhof an einer Maschinenhütte gearbeitet, als er aus etwa drei Metern Höhe abstürzte und auf dem Betonboden aufschlug. Er wurde in das LKH Hartberg gebracht, teilte die Polizei mit.