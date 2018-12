Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis nach Lagerdaten gut behauptet

Wien (APA) - Die Ölpreise haben sich nach einer Berg- und Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag im späten europäischen Handel gut behauptet präsentiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 44,66 Dollar und damit um 0,11 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 52,40 Dollar gehandelt. Auf Jahressicht bedeutet das ein Minus von über 21 Prozent.

Der erhoffte Auftrieb für den Ölpreis durch frische Lagerdaten blieb aus. Denn die Ölreserven in den USA gingen in der vergangenen Woche weniger stark zurück als erwartet.

Zuvor hatte es, ähnlich wie an den Aktienmärkten, auch bei den Ölpreisen im Verlauf der Weihnachtsfeiertage starke Kursbewegungen gegeben. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Notierungen unter anderem durch die politische Unsicherheit in den USA im Zuge des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in Washington bewegt. Außerdem sorgte die Unsicherheit über die künftige Fördermenge der OPEC und die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt für Bewegung bei den Ölpreisen.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1,278,04 Dollar und verteidigte damit Gewinne vom Donnerstag

Liste ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 52,40 52,16 +0,46 WTI 44,66 44,61 +0,11 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.278,04 1.274,62 +0,27 Silber 15,30 15,23 +0,46 Platin 789,65 795,45 -0,73 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 125,45 125,15 +0,24 Kakao 2.396,00 2.383,00 +0,55 Zucker 334,00 335,90 -0,57 Mais 181,00 178,25 +1,54 Sojabohnen 882,00 869,00 +1,50 Weizen 204,75 205,00 -0,12 ~ (Schluss) mad/ste