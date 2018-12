Prager Börse schließt im Plus nach acht Verlusttagen in Folge

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Freitag, dem letzten Handelstag im Börsenjahr 2018, fester geschlossen. Der tschechische Leitindex PX legte nach dem jüngsten Abwärtsschub 0,88 Prozent auf 986,55 Punkte zu. Das Handelsvolumen lag bei 0,32 (Vortag: 0,97) Mrd. tschechischen Kronen.

Vor dem näher rückenden Jahreswechsel konnte der PX somit seine Minusserie beenden und verbuchte den ersten Zuwachs nach acht Verlusttagen in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen am Freitag die klaren Gewinne.

Unter den schwergewichteten Werten in Prag konnten CEZ um 1,1 Prozent und Erste Group um 1,6 Prozent an Kurswert zulegen. Die Branchenkollegen der Ersten mussten hingegen negative Vorzeichen hinnehmen. Komercni Banka verbilligten sich um 0,4 Prozent und Moneta Money Bank kamen um 0,7 Prozent zurück.

Die Telekomaktie o2 C.R. schloss mit plus 0,4 Prozent. Philip Morris C.R. legten 0,3 Prozent zu.

