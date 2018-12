Großfeuerwerk nicht gesichert: Polizei stoppte im Pingzau Autolenker

Saalfelden (APA) - Die Polizei hat am Freitagnachmittag bei einer Kontrolle in Saalfelden (Pinzgau) einen Pkw mit brisanter Ladung aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen mit deutschem Kennzeichen war mit einem Großfeuerwerk beladen, die pyrotechnischen Gegenstände mit insgesamt fast 24 Kilo Explosivmasse waren aber großteils nicht wie vorgesehen in Kisten verpackt. Zudem war ein Teil der Ladung nicht gesichert.

Am Pkw waren weder eine orange Gefahrgutwarntafel noch die erforderlichen Symbole für die Explosionsgefahr angebracht. Der Lenker hatte außerdem keinerlei Beförderungsdokumente und auch keine Ausbildung für Gefahrgut-Transporte. Außerdem war eine Kiste mit Feuerwerkskörpern schwer beschädigt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.