Frau in Kärnten zwischen Auto und Lkw eingeklemmt

Radenthein (APA) - Eine 59-jährige Frau ist am Freitag in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) zwischen einem Auto und einem Lkw eingeklemmt und verletzt worden. Laut Polizei wollte sie ihren 53-jährigen Ehemann, der mit dem Lkw unterwegs war, rückwärts aus einem Parkplatz ausweisen. Dabei wurde sie zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt.

Laut Polizei hatte der 53-Jährige während des Manövers seine Frau im toten Winkel aus den Augen verloren. Sie wurde am linken Bein verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.