Warschauer Börse schließt fester, WIG gewinnt 0,94%

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der WIG-30 steigerte sich um 0,94 Prozent auf 2.581,52 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte 0,89 Prozent auf 57.690,50 Zähler zu.

Am letzten Handelstag im Börsenjahr 2018 wurde der polnische Aktienmarkt von einer starken europäischen Börsenstimmung nach oben gezogen. Die wichtigen Handelsimpulse fehlten aber zum Jahresultimo.

In einer Branchenbetrachtung in Warschau ging es vor allem mit Werten aus den Bereichen Energie und Banken merklich nach oben. Die Titel von Energa zogen um 5,1 Prozent hoch. Dahinter verteuerten sich MBank um 4,4 Prozent. Die Aktionäre von Tauron Polska Energy verbuchten ein Plus von 4,3 Prozent. Die Aktien des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos zogen zwei Prozent hoch. Die Versicherungsaktie PZU steigerte sich um 1,9 Prozent und die Titel des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen erhöhten sich um 1,7 Prozent.

