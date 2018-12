Budapester Börse schließt zum Jahresultimo befestigt

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Freitag befestigt geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX legte um 0,34 Prozent auf 39.138,95 Punkte zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 7,4 (zuletzt: 7,4) Mrd. Forint.

In einer starken europäischen Börsenlandschaft zeigte der ungarische Aktienmarkt vor dem Jahreswechsel nur wenig Bewegung. Zu Silvester bleibt die Budapester Börse geschlossen.

Die auffälligste Kursveränderung zeigte unter den Schwergewichten am letzten Handelstag im Börsenjahr 2018 die OTP Bank mit einem Plus von 1,3 Prozent. Dahinter verteuerten sich MTelekom um 0,8 Prozent. Die Aktien von MOL steigerten sich leicht um 0,2 Prozent. Die Pharmaaktie Gedeon Richter büßte hingegen 1,3 Prozent an Wert ein.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 440 436,50 MOL 3.078 3.072 OTP Bank 11.290 11.150 Gedeon Richter 5.430 5.500 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA374 2018-12-28/17:33