Euro-Stoxx-50 schließt sehr fest

Frankfurt am Main (APA) - Der Aktienindex für 50 führende Unternehmen der Eurozone, Euro-Stoxx-50, hat am Freitag mit 2.986,53 Punkten um 49,17 Zähler oder 1,67 Prozent fester geschlossen. Der breiter gefasste Euro-Stoxx Index gewann um 5,34 Zähler oder 1,66 Prozent auf 326,70 Einheiten.

Unter den im Euro-Stoxx-50 enthaltenen Standardwerten stand ein Kursverlierer 49 Kursgewinnern gegenüber. Zu den größten Gewinnern zählten Nokia (plus 4,05 Prozent) und CRH (plus 3,60 Prozent). Das einzige Wertpapier, das innerhalb des Eurozonen-Leitindex am Freitag schwächer schloss, war das Papier von Enel. Es verlor 0,08 Prozent.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA384 2018-12-28/17:56