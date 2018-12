Börse London schließt mit klaren Aufschlägen

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag mit eindeutigen Gewinnen geschlossen. Positive Überseevorgaben von der Donnerstagssitzung an der Wall Street dürften den Aktien an der Londoner Börse Rückenwind verliehen haben.

Der FTSE-100 Index schloss bei 6.733,97 Punkten und einem Plus von 2,27 Prozent. Noch lässt sich jedoch für den „Footsie“ keine Jahresbilanz erstellen, da am kommenden Montag verkürzt gehandelt wird.

Aber auch nach der Sitzung zu Silvester dürfte der FTSE-100 wohl ein klares Verlustjahr schreiben. Hätte er, gleich dem DAX, heute sein Börsenjahr beendet, stünde ihm ein Jahresabschlag von etwa zehn Prozent zu Buche.

Unter den Einzelwerten waren am heutigen Freitag vor allem British American Tobacco (BAT) gut gesucht. Sie gewannen 4,32 Prozent. Ebenfalls mit Gewinnen von mehr als vier Prozent schlossen Aktien Wood Group.

