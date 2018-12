Europas Leitbörsen schließen sehr fest, Euro-Stoxx gewinnt 1,67%

Frankfurt am Main (APA) - Die Börsen Europas sind am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen, nachdem am Vorabend die US-Börsen unerwartet in der Gewinnzone geschlossen hatten. Der Euro-Stoxx-50 stieg zu Wochenschluss um 1,67 Prozent auf 2.986,53 Zähler.

Unerwartet war der Rückenwind verleihende Schluss des Dow Jones, weil er am Donnerstag zunächst gut die Hälfte seiner fünfprozentigen Mittwochsgewinne wieder abgegeben hatte. Dann aber legten die Anleger in New York erneut den Schalter um und trieben den US-Leitindex spät in die Gewinnzone.

Im kommenden Jahr sehen sich die Investoren mit vielen Risiken wie etwa die Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit-Vertrag, die internationalen Handelsstreitigkeiten und den Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA konfrontiert. Insofern könnte es an den Börsen auch weiterhin turbulent zugehen.

Seitens Konjunkturdaten rückten am heutigen Handelstag spanische Datensätze in den Fokus. Auf der iberischen Halbinsel hatte sich die Inflation laut Statistikamt im Dezember deutlich abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Jahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen, teilten Experten mit. Indes war die spanische Wirtschaft in den Sommermonaten weiter gewachsen. Wie Ökonomen mitteilten, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im dritten Quartal 0,6 Prozent höher als im Vorquartal.

Unternehmensseitig blieben neue Nachrichten dünn gesät. Bei Betrachtung der Einzelwerte des Euro-Stoxx-50 stiegen CRH und Nokia mit Kursgewinnen von jeweils 3,60 und 4,05 Prozent an die Spitze des Eurozonen-Leitindex.

Nokia waren jedoch nicht nur auf Tagessicht der beste Wert im Eurozonen-Leitindex. Auch mit Blick auf das bisherige Jahr zeigten sich die Aktien des finnischen Telekommunikationskonzerns bisher sehr stark, auch wenn der Handel für heuer noch nicht ganz vorüber ist.

Denn am kommenden Montag wird an der Euronext verkürzt gehandelt. Dass sich jedoch eine negative Jahresbilanz für die meisten Börsenbarometer diesseits des Atlantiks ergeben werde, gilt unter Börsianern als so gut wie sicher.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.745,78 64,53 2,41 2.681,25 Frankfurt DAX 10.558,96 177,45 1,71 10.381,51 London FT-SE-100 6.733,97 149,29 2,27 6.584,68 Paris CAC-40 4.678,74 80,13 1,74 4.598,61 Zürich SPI 9.830,06 253,37 2,65 9.576,69 Mailand FTSEMIB 18.324,03 259,41 1,44 18.064,62 Madrid IBEX-35 8.493,70 129,80 1,55 8.363,90 Amsterdam AEX 484,17 8,14 1,71 476,03 Brüssel BEL-20 3.209,00 44,02 1,39 3.164,98 Stockholm SX Gesamt 1.408,74 24,15 1,74 1.384,59 Europa Euro-Stoxx-5 2.986,53 49,17 1,67 2.937,36

0

Euro-Stoxx 326,70 5,34 1,66 321,36 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA391 2018-12-28/18:12