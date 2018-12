Netanyahu begrüßt „neue Ära“ in Beziehungen zu Brasilien

Rio de Janeiro (APA/AFP) - Angesichts der Amtseinführung des ultrarechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Freitag eine „neue Ära“ zwischen beiden Ländern begrüßt. Vor einem Treffen mit Bolsonaro in Rio de Janeiro sagte Netanyahu, Brasilien sei ein „riesiges Land mit einem enormen Potenzial für Israel aus Sicht der Wirtschaft, der Diplomatie und der Sicherheit“.

Er freue sich, ein neues Kapitel in den beiderseitigen Beziehungen aufzuschlagen, sagte Netanyahu vor Journalisten im Flugzeug auf dem Weg nach Brasilien. Er gab zu verstehen, dass er Bolsonaro auffordern werde, die Verlegung der brasilianischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem offiziell anzukündigen. Der designierte Staatschef, der sein Amt am 1. Jänner antritt, hatte diese Absicht Anfang November geäußert, einige Tage später aber erklärt, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.

Brasilien würde mit dem Botschaftsumzug dem international kritisierten Beispiel der USA folgen. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember 2017 als Hauptstadt Israels anerkannt und im Mai die US-Botschaft dorthin verlegt.

Es ist der erste Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in Brasilien. Netanyahu und Bolsonaro wollten in einem Fort am berühmten Copacabana-Strand in Rio Mittagessen. Am Neujahrstag nimmt Netanyahu an Bolsonaros Vereidigung in Brasília teil - zusammen mit dem chilenischen Präsidenten Sebastian Pinera und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban.

Trump lässt sich bei der Zeremonie von seinem Außenminister Mike Pompeo vertreten. Dieser wird nach israelischen Regierungsangaben am Rande der Amtseinführung mit Netanyahu sprechen. Dabei wird es unter anderem um den angekündigten Abzug von 2000 US-Soldaten aus Israels Nachbarland Syrien gehen.

Den Angaben zufolge sind auch Gespräche mit den Präsidenten von Chile und Honduras sowie mit Vertretern der jüdischen Gemeinde in Brasilien und einer christlichen, pro-israelischen Gruppe geplant. Am 2. Jänner will Netanyahu zurück nach Israel reisen.

Der rechtsradikale Jair Bolsonaro, der immer wieder Sympathie für die brasilianische Militärdiktatur (1964-1985) geäußert hat, war Ende Oktober in der Stichwahl mit 55 Prozent der Stimmen zum brasilianischen Präsidenten gewählt worden. Er ist ein entschiedener Anhänger Trumps und lehnt wie dieser den Multilateralismus ab.

Ein Mitarbeiter der US-Regierung kündigte unterdessen an, dass Bolsonaro zu Beginn des kommenden Jahres Washington besuchen werde. Die Regierung hoffe, dass Bolsonaros erster Auslandsbesuch als Präsident ihn in die Vereinigten Staaten führen werde, sagte der Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Außenminister Pompeo werde in Brasília mit Bolsonaro über Trumps Einladung sprechen.