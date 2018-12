US-Anleihen tendieren etwas fester

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas fester tendiert. Die politische Blockade in den USA sorgt weiter für Verunsicherung. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wird sich wohl bis ins neue Jahr hinziehen. Der US-Kongress in Washington hatte sich am Donnerstag auf kommende Woche vertagt. Laut US-Medien dürfte frühestens Anfang Jänner eine Einigung über den Haushalt und die Grenzsicherung zu Mexiko gefunden und damit der „Shutdown“ beendet werden.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 9/32 Punkte auf 103 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,73 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 9/32 Punkte auf 106 15/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,04 Prozent.