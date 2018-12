New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag, dem vorletzten Handelstag im Börsenjahr 2018, mehrheitlich leichter geschlossen, nachdem die Indizes mehrmals die Vorzeichen gewechselt haben. An der Wall Street ging damit eine Woche mit massiven Schwankungen zu Ende.

Der Dow Jones Industrial Index gab um 76,42 Punkte oder 0,33 Prozent auf 23.062,40 Einheiten ab. Der S&P-500 Index ermäßigte sich um 3,09 Punkte oder 0,12 Prozent auf 2.485,74 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index legte leicht um 5,03 Einheiten oder 0,08 Prozent auf 6.584,52 Zähler zu.

Am Donnerstag war der Dow wegen Befürchtungen über zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China zeitweise um mehr als 2,5 Prozent abgesackt, bevor er im späten Geschäft innerhalb von gut 90 Minuten um rund 850 Punkte gestiegen und mit einem Plus von gut 1 Prozent geschlossen hatte. Bereits an den vorhergehenden beiden Handelstagen hatte das Börsenbarometer in dem feiertagsbedingt dünnen Geschäft sehr stark geschwankt.

Zwar wird an der Wall Street an Silvester noch gehandelt, dennoch lässt sich bereits jetzt sagen, dass der Monat Dezember mit einem Dow-Verlust von derzeit mehr als 9 Prozent miserabel war und damit auch eine positive Jahresbilanz zunichte gemacht hat. Damit steht der weltbekannteste Börsenindex laut US-Finanzinformationsdienst CNBC vor der schwächsten Dezember-Performance seit dem Jahr 1931. Aufs Jahr 2018 gesehen verbucht der Dow derzeit ein Minus von fast sieben Prozent.

Aus Unternehmenssicht gab es kaum Nachrichten. Eine Ausnahme bildete die Meldung, wonach der Marihuana-Produzent Green Growth Brands den Cannabis-Hersteller Aphria übernehmen will. Green Growth Brands bietet 1,5714 eigene Papiere je Anteilschein von Aphria. Dessen Aktien schnellten um 12,4 Prozent nach oben. Allerdings wies Aphria das Übernahmeangebot als zu niedrig zurück.

Die Papiere von Tesla standen mit einem Kursaufschlag von 5,6 Prozent an der Nasdaq-Spitze. Der Elektroauto-Hersteller teilte mit, Oracle-Chef Larry Ellison und die Managerin der Pharmakette Walgreens Boots Alliance, Kathleen Wilson-Thompson, als unabhängige Direktoren in sein Führungsgremium berufen zu haben. Damit kommt Tesla einer Forderung der US-Börsenaufsicht SEC nach.

