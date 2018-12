Anschlag in Ägypten - Viertes Todesopfer und zwölf Verletzte

Kairo (APA/AFP) - Nach dem Bombenanschlag auf einen Touristenbus in Ägypten gibt es ein viertes Todesopfer. In einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Freitagabend wurden drei Vietnamesen sowie ein Ägypter als Todesopfer aufgeführt. Zuvor war von zwei getöteten Vietnamesen die Rede gewesen, außerdem starb der ägyptische Reiseführer.

Den neuen Angaben zufolge wurden überdies elf Vietnamesen sowie der ägyptische Busfahrer verletzt. Der Anschlag hatte sich am späten Nachmittag in der Nähe der Pyramiden von Gizeh ereignet. Der Bus wurde von einem selbstgebauten Sprengsatz getroffen, der nach Angaben des ägyptischen Innenministeriums am Straßenrand platziert worden war.

In der Vergangenheit waren in Ägypten wiederholt tödliche Anschläge auf Urlauber verübt worden. In den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes in Berlin heißt es, in dem nordafrikanischen Land gebe es „landesweit weiterhin ein erhöhtes Risiko terroristischer Anschläge“.