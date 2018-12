UNO fordert Untersuchung von Todesfällen bei Protesten im Sudan

New York (APA/AFP) - Nach dem Tod von Demonstranten bei Protesten im Sudan hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die Behörden des nordostafrikanischen Landes zu Ermittlungen aufgefordert. Guterres fordere die Behörden auf, die Todesfälle und die Gewalt bei den Protesten gegen eine Erhöhung des Brotpreises zu untersuchen, erklärte ein Sprecher am Freitag in New York.

Der UNO-Generalsekretär verfolge die Ereignisse in dem Land mit Sorge und weise auf die Bedeutung der Versammlungs- und Redefreiheit hin.

Bei Protesten, die sich an der Erhöhung des Brotpreises entzündet hatten, sind im Sudan seit dem 19. Dezember nach Regierungsangaben mindestens 19 Menschen getötet worden. In rund einem Dutzend Städten gingen seitdem Demonstranten auf die Straße. Die Proteste richten sich mittlerweile auch gegen Staatschef Omar al-Bashir, der seit Jahren wegen Völkermordes mit internationalem Haftbefehl gesucht wird.

Der Sudan liegt wirtschaftlich am Boden. Die Preise für viele Lebensmittel stiegen in den vergangenen Monaten stark. Bereits im Jänner hatte es dagegen Proteste gegeben, die mit der Festnahme von Oppositionsführern und Aktivisten aber schnell unterbunden wurden.