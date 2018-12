Steirer bei Leitungsarbeiten durch Stichflamme verletzt

Peggau (APA) - Ein Steirer hat sich Freitagabend bei Arbeiten in seinem Keller an einer Stichflamme an den Händen verletzt. Der Mann aus Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) wollte eine neue Warmwasserleitung verlegen und durchtrennte mit einer Flex eine Eisenleitung. Durch Funkenflug geriet eine noch unbekannte Flüssigkeit in Brand. Der 30-Jährige wurde im UKH Graz stationär aufgenommen, teilte die Polizei mit.