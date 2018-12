Skifahrerin bei Unfall mit Fahrerflucht in Osttirol verletzt

Kals (APA) - Eine Skifahrerin ist am Freitag in Kals am Großglockner (Bezirk Lienz) nach einem Zusammenstoß mit einem Unbekannten bewusstlos auf der Piste liegen geblieben. Der Zweitbeteiligte setzte laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Einheimische wurde in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.

Die Frau war gegen 11.00 Uhr gemeinsam mit ihrem Sohn von der Bergstation der Blauspitze abgefahren. Im Bereich eines Flachstückes wurde sie von dem unbekannten Skifahrer gerammt.