Taize-Jugendtreffen in Madrid hat begonnen

Madrid (APA) - In Madrid hat am Freitagabend das 41. Europäische Jugendtreffen der christlichen Gemeinschaft von Taize begonnen. Über Silvester und Neujahr werden bis Dienstag rund 15.000 Jugendliche aus ganz Europa erwartet, wie Kathpress meldet. In einem Grußwort an die Teilnehmer betonte der Prior der ökumenischen Gemeinschaft, Frere Alois, den Wert der Gastfreundschaft.

Sie sei ein „Zeichen der Hoffnung“ und spreche sowohl Christen, Andersgläubige und Nichtglaubende an. Auch mit Blick auf Flüchtlinge und Einwanderer sei Gastfreundschaft wichtig, heißt es in dem Grußwort weiter. Das Thema Migration stelle die Welt vor große Herausforderungen. „Suchen wir nach Wegen, wie Gastfreundschaft zu einer Chance für alle werden kann - nicht nur für die Aufgenommenen, sondern auch für die, die andere aufnehmen“, so Frere Alois. Menschen aus anderen Ländern zu begegnen, trage dazu bei, die eigenen Wurzeln und die eigene Identität besser zu verstehen.

Die von der Taize-Gemeinschaft organisierten Jugendtreffen finden regelmäßig zum Jahreswechsel statt. Die Gebete, Gespräche und Gottesdienste stehen im Zeichen von Frieden, Offenheit und Solidarität.

Der Bruderschaft im kleinen Ort Taize im Burgund gehören rund 100 Männer aus etwa 25 Ländern aus der katholischen und verschiedenen evangelischen Kirchen an. Die Gemeinschaft steht für eine Aussöhnung zwischen den Konfessionen, für europäische Verständigung und einen einfachen Lebenswandel. Geleitet wird die Gruppe vom deutschen Katholiken Frere Alois Löser (64). Der gebürtige Schwabe ist Nachfolger des Schweizer Gründers Frere Roger Schutz (1915-2005).

Seit 1978 finden neben den dauerhaft im Burgund angebotenen Begegnungen jährliche Großveranstaltungen in europäischen Städten statt.