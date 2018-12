Zwei junge Frauen bei Pkw-Unfall in Tirol schwer verletzt

Going (APA) - Zwei Schwerverletzte hat ein Zusammenstoß zweier Pkw am Freitag auf der Loferer Straße (B178) in Going am Wilden Kaiser gefordert. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Autos durch die Wucht des Aufpralls mehrfach um die eigene Achse geschleudert. Die beiden einheimischen Lenkerinnen im Alter von 19 und 24 Jahren wurden in den Wracks eingeklemmt.

Sie mussten von den Einsatzkräften mithilfe einer Bergeschere befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden die Schwerverletzten in die Krankenhäuser nach St. Johann in Tirol beziehungsweise Kufstein eingeliefert.