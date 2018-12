Ski alpin: Shiffrin im Semmering-Slalom nach 1. Lauf voran

Semmering (APA) - Mikaela Shiffrin hat beim Ski-Weltcup am Semmering Kurs auf ihren 36. Sieg in der Slalomdisziplin aufgenommen. Die US-Amerikanerin rangiert nach dem ersten Durchgang am Samstag mit 0,48 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova auf Rang eins. Auf Platz drei liegt die schwedische Olympiasiegerin Frida Hansdotter mit 53 Hundertstelsekunden Rückstand.

Beste Österreicherin vor der Entscheidung im zweiten Lauf (13.30 Uhr) ist Katharina Liensberger auf dem sechsten Platz. Die Vorarlbergerin liegt 1,17 Sekunden hinter Shiffrin. Katharina Truppe rangiert auf Rang zehn (+1,85). Bernadette Schild fädelte am ersten Tor ein, auch Stephanie Brunner erreichte das Ziel nicht.

Gewinnt Shiffrin auch in Semmering, würde sie mit dem 36. Sieg im Slalom zur alleinigen Rekordhalterin aufsteigen. In Courchevel hatte die 23-Jährige die Bestmarke der Salzburgerin Marlies Raich (Schild) egalisiert.