Dieb ließ sich in Klagenfurt vermutlich in Geschäft einsperren

Klagenfurt (APA) - Ein Dieb hat sich in der Nacht auf Samstag in einem Klagenfurter Warenhandelsgeschäft vermutlich einsperren lassen, um danach eine laut Polizei große Summe Bares zu stehlen. Das Geld war in einem abgesperrten Büroraum verstaut. Diesen brach der Täter auf. Danach flüchtete der Unbekannte durch den Notausgang und das Stiegenhaus, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.