Ungarn-Jahresrückblick 2018: Neuer Widerstand - Neue Hoffnung

Budapest (APA) - Das Jahr 2018 verlief in Ungarn eigentlich recht friedlich. Viktor Orban, der starke Mann an der Spitze des rechtskonservativen Kabinetts, hatte das Land mit seiner „illiberalen Demokratie“ fest im Griff. Da gewann er im April mit seiner Fidesz-Partei zum dritten Mal die Parlamentswahlen haushoch, punktete beim Volk mit seiner Anti-Migrationspolitik und dem Freiheitskampf gegen die „Bürokraten“ in Brüssel.

Zugute kam Orban die schwache Opposition, deren Puls seit der Wahlschlappe kaum zu spüren war. Zugegeben hatten es die Linke und die Rechte schwer, gegen Orban mobil zu machen, da die Wirtschaft wuchs, die Arbeitslosigkeit sank, die Löhne stiegen und der Premier das „flüchtlingsfreie Ungarn“ nicht nur versprach. Bei der weiteren Konsolidierung der Macht assistierten übermächtige regierungstreue Medien. Mit sündteueren Plakatkampagnen wurde gegen die EU Stimmung gemacht und der Nationalstolz der Magyaren befeuert.

Doch im Dezember rollte plötzlich eine Demonstrationswelle durch Ungarn, kam es zur Rebellion unzufriedener Bürger. Zehntausende gingen auf die Straße, demonstrierten gegen Orban und seine Regierung, wobei es zu Tätlichkeiten zwischen Polizei und Demonstranten kam. Auslöser war die Arbeitsgesetzreform, die als „Sklavengesetz“ bezeichnet wird. Dieses erlaubt die massive Ausdehnung der Überstunden von 250 auf 400 im Jahr sowie die Erweiterung des Zahlungsrahmens bis zu drei Jahren. Doch die Forderungen gehen längst über die Rücknahme des „Sklavengesetzes“ hinaus und formulierten sich zu einem „Orban, hau ab“.

Die durch Opposition und Gewerkschaften organisierten Proteste bezeichnete Orban als „hysterische Kreischerei“. Als Sündenbock wurde George Soros erkoren, der hinter den Aktionen stehe. Der ungarischstämmige US-Milliardär war in den letzten Jahren zu Orbans Hauptfeind aufgestiegen. Das führte auch dazu, dass die durch Soros gegründete Central European University (CEU) zum Jahresende gezwungen wurde, ihre US-akkreditierten Programme von Budapest nach Wien zu verlegen. Der Grund: die Orban-Regierung verweigerte die Unterzeichnung eines Abkommens mit dem US-Staat New York, das den Fortbestand der US-Universität in Budapest garantiert hätte. Zuvor hatte die Regierung ein umstrittenes Gesetzespaket verabschiedet, das die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen einschränkt. Es wird unter Anspielung auf Soros auch „Stop-Soros-Gesetz“ genannt.

Der Ton wurde rau im Parlament. Als die Opposition die Abstimmung über das „Sklavengesetz“ verhindern wollte, fiel seitens des Parlamentspräsidenten Laszlo Köver auch mal das Wort „Idioten“.

Nach ihrem Erwachen übte die macht- und kraftlose Opposition den Zusammenschluss, rief auf zum Widerstand. „Nur vereint können wird Orban schlagen“, wurde immer wieder konstatiert. Die politischen Lager betonten die Wichtigkeit ihrer Kooperation, vor allem angesichts der EU-Wahlen im kommenden Jahr.

Viktor Orban festigte auch 2018 seinen Ruf im Ausland, wurde auf der politischen Bühne nicht selten in einem Zuge mit Putin und Erdogan genannt. Dabei provozierte der Premier die EU immer wieder mit seinem Alleingängen. Diese kritisierte jüngst den Ausstieg Ungarns aus dem globalen UN-Migrationspakt, weiters den Umgang mit der Pressefreiheit.

Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen ist Ungarn auf der Rangliste der Pressefreiheit seit Amtsantritt Orbans 2010 um fast 50 Plätze auf Rang 71 von insgesamt 180 gefallen. Die jüngste Gründung einer Nonprofit-Medienholding diente der weiteren Zentralisierung der regierungsnahen Presse. Rechte Oligarchen schenkten dieser Holding rund 500 Presseerzeugnisse.

Bisher konnte Orban mit seiner illiberalen Demokratie ungestört aus der Reihe tanzen und wurde von der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch Fidesz angehört, zumindest öffentlich verschont.

Auch eingeleitete Rechtsstaatsverfahren scheinen keinen Eindruck zu hinterlassen. Den Bericht der Grünen-Abgeordneten Judith Sargentini für das EU-Parlament, der der ungarischen Regierung schwerwiegende Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit vorwarf, bezeichnete Orban als Rachefeldzug gegen sein Land. Während Orban der EU vorwirft, die Migration bewusst zu fördern, und er sein Land mit Stacheldraht flüchtlingsresistent macht, hat Budapest dennoch einem umstrittenen „Migranten“ Einlass gewährt. Denn der mazedonischen Ex-Premier Nikola Gruevski, der vor einer zweijährigen, wegen Korruption verhängten Gefängnisstrafe nach Ungarn geflohen war, erhielt im Eilverfahren Asylrecht.

Feindbilder gehören in Ungarn zum politischen Tagesgeschäft, mit denen Orban seine Macht konsolidiert: Migranten, Soros, EU, Obdachlose. Letztere gelangten im Herbst in den Fokus und sollen per Gesetz von der Straße verbannt werden, ansonsten droht Gefängnis. Zivilorganisationen warfen Orban vor, er würde die Obdachlosen kriminalisieren. Richter erhoben beim Verfassungsgericht Klage gegen das Gesetz.

Das politikmüde Ungarn scheint zum Jahresende aufgewacht zu sein. Denn es werden bereits neue Demonstrationen für Jänner angekündigt. Welche Kraft sich hinter diesen Aktionen verbirgt, werde sich zeigen, erklärte ein Demonstrant. Allerdings müssten die Teilnehmerzahlen noch um einige Nullen wachsen, um etwas zu bewegen.