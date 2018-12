Türkei fasste mutmaßlichen Gülen-Anhänger in Aserbaidschan

Ankara/Baku (APA/dpa) - Der türkische Geheimdienst hat in Aserbaidschan einen mutmaßlichen Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen festgenommen und nach Istanbul gebracht. Die Türkei hatte einen Haftbefehl wegen „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ gegen den Lehrer erlassen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Samstag berichtete.

Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Seit dem Putschversuch greift die Regierung in Ankara gegen angebliche Terrorverdächtige und Regierungskritiker hart durch. Nach offiziellen Zahlen von Mitte November wurden seit 2016 rund 218.000 Menschen festgenommen. Nicht alle wurden lange festgehalten. 16.684 der Betroffenen wurden den Novemberzahlen zufolge verurteilt. 14.750 befanden sich weiter in Untersuchungshaft.