Taxilenkerin in Kärnten von zwei Männern beraubt

Villach (APA) - Zwei Männer haben Samstagfrüh eine 32-jährige Taxilenkerin in Kärnten beraubt. Die beiden waren kurz vor 6.30 Uhr in den Wagen der Frau gestiegen und ließen sich von Villach nach Völkendorf bringen. Dann sollte sie anhalten, doch statt den Fuhrlohn zu zahlen, packte sie der Fahrgast auf der Bank hinter ihr am Hals. Der Beifahrer schnappte sich währenddessen ihre Brieftasche, so die Polizei.

Die Männer trugen schwarze Kapuzenjacken und sprachen Kärntner Dialekt. Sie flüchteten mit ihrer Beute von der Völkendorfer Straße Höhe Paulapromenade in Richtung Millesistraße.