Welchen Weg wählt Brasilien unter Präsident Bolsonaro?

Brasilia (APA) - Wenn das letzte Feuerwerk verklungen ist, wird im fünftgrößten Land der Erde, Brasilien, Jair Messias Bolsonaro am 1. Jänner als neuer Präsident vereidigt werden. 55 Prozent der Brasilianer hatten ihn am 28. Oktober gewählt. Im Dezember stieg die Zustimmung in der Bevölkerung sogar auf über 70 Prozent. Zum Vergleich: Vorgänger Michel Temer hatte es nie über zehn Prozent geschafft.

Die Brasilianer wollen also scheinbar einen Präsidenten Bolsonaro. Trotz oder gerade wegen seiner markigen Worte, die er im Wahlkampf von sich gab. Er versprach, Korruption und Gewalt bekämpfen zu wollen und traf offensichtlich den Nerv der Brasilianer. Er äußerte sich negativ über Schwule, Indigene, Schwarze und Frauen - das kümmerte die Leute schon deutlich weniger.

„Bis jetzt ist noch nichts passiert, aber ich habe Angst, dass jederzeit etwas passieren könnte“, sagt Felipe. Der junge Mann, Anfang 30, geboren in einer kleineren Stadt im Staat Rio de Janeiro, lebt seit September wieder in Rio. Es ist mit seinem deutschen Freund hierher gezogen. „Die Stimmung ist anders. Egal, was man macht, man wird etwas ängstlich.“ Dass die Angst nicht aus der Luft gegriffen zu sein scheint, zeigte sich bereits. In Bahia wurde der Capoeiratänzer Moa de Catende in einem Lokal getötet, nachdem er sich als Bolsonaro-Gegner gezeigt hatte.

„Das Land ist gespalten, es steht Hass gegen Hass“, sagt Felipe. „Bolsonaro ist wie Hass.“ Brasilianer sind emotional, sie lieben das Drama, wie es in den täglichen Telenovelas Millionen vor den TV-Geräten fesselt. „Das ganze Leben ist Drama“, findet Felipe. Bolsonaro gelang es, mit einfachen Parolen die Brasilianer emotional bei den Themen zu packen, die ihnen am Herzen liegen: Die Bekämpfung der Korruption und der Gewalt sowie der schlechten wirtschaftlichen Lage der vergangenen vier, fünf Jahre. „Wenn jemand das immer und immer wieder sagt, fangen die Leute an, es zu glauben.“ Doch: „Die Lösungen sind nicht leicht zu finden“, glaubt Felipe nicht, dass es Bolsonaro gelingen wird, den Schalter umzulegen. „Das versuchen wir schon seit 500 Jahren.“

Was ihm aber schon jetzt gelungen ist: Er hat, ähnlich wie die AfD in Deutschland, die Grenze des Sagbaren deutlich nach rechts verschoben. Plötzlich, so beobachtet Felipe, ist es möglich, in aller Öffentlichkeit verächtlich über Homosexuelle zu sprechen, unwidersprochen. Und aus Worten werden Taten, wie in Bahia. Das Schlimme daran ist für Felipe: Es gibt keinen Staat, der sich schützend davorstellt. „Diese Leute haben nun einen Präsidenten.“ Wohl auch deshalb nutzten im Dezember 40 Homosexuelle die Gelegenheit zu einer Massenhochzeit - wer weiß, wie lange das unter Bolsonaro noch möglich sein wird.

Bolsonaros Ton nach der Wahl mäßigte sich schnell. Auch, weil nun seine Söhne und nicht mehr er selbst in sozialen Netzwerken das Tempo vorgeben. Schlagen sie über die Stränge, werden sie vom Vater manchmal sogar zurückgepfiffen. Ein Spiel, das Bolsonaro senior etwas präsidialer und gemäßigter erscheinen lassen soll.

Beim Blick auf das 22-köpfige Schattenkabinett ist allerdings wenig Mäßigung erkennbar. Im Gegenteil: Mit der Nominierung von Richter Sergio Moro zum Superminister für Justiz und innere Sicherheit sieht es tatsächlich so aus, als wolle Bolsonaro das Thema Bekämpfung der Gewalt frontal angehen. Moro war leitend in den Korruptionsermittlungen „Lava Jato“, brachte dabei auch prominente Politiker hinter Gittern. Auch für die noch immer umstrittene Verurteilung von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva zeichnete Moro verantwortlich. Mit Ricardo Salles wird ein Mitbegründer der rechten Bewegung „Rechtsruck Brasilien“ (Endireita Brasil) Umweltminister.

Tereza Cristina Correa da Costa, die designierte Landwirtschaftsministerin, ist Vertreterin der mächtigen Bancada Ruralista, der politischen Landwirtschaftslobby, und gilt als Verfechterin der weiteren Lockerung des Einsatzes von Pestiziden. Der kommende Bildungsminister Ricardo Velez Rodriguez war einst Chef einer Militärschule, machte sich nun für das Programm „Schule ohne Partei“ stark, mit dem die neue Regierung den Bildungssektor von vermeintlicher kommunistischer Einflussnahme säubern wollte. Das Projekt liegt noch auf Eis. Mit Ernesto Araujo als Außenminister wählte Bolsonaro einen außenpolitisch völlig unerfahrenen Kandidaten, der den Klimawandel als marxistische Verschwörung beschreibt und die Arbeiterpartei PT als terroristisch. Sechs Minister haben einen militärischen Hintergrund.

„Er lernt sehr schnell“, sagt Marco Aurelio Peri Guedes. Er unterrichtet öffentliches Recht an der UFR Rio de Janeiro und ist Forscher im LEICLA/UFF, dem interdisziplinären Institut für lateinamerikanisches Verfassungsrecht. Die alles entscheidende Frage, ob Bolsonaros Amtszeit ein Erfolg werden kann, sieht Marco Aurelio Peri Guedes aber darin, ob es gelingt, endlich eine überfällige Pensionsreform umzusetzen. „Das war eigentlich schon immer ein Thema.“

Mehrere Jahrzehnte ließen Regierungen das Thema schleifen oder trauten sich nicht heran. Denn im Wesentlichen wird es darum gehen, Kosten zu senken, sprich Leistungen zusammenzustreichen. Allerdings: Das Budget ist längst erschöpft, die Steuern bewegen sich bereits am oberen Ende. „Da ist kein Spielraum mehr“, sagt Marco Guedes.

Darum sei wichtig, was Wirtschaftsminister Paulo Guedes vorhabe. Zusätzliches Geld lasse sich nur durch Investitionen von außen generieren, also den sehr regulierten Binnenmarkt öffnen und am besten Steuern senken, sagt Marco Aurelio Peri Guedes. „Wenn sie wollten, könnten sie das tun“, glaubt er. Allerdings wäre dafür auch ein politischer Preis zu zahlen. Mit den damit verbundenen Privatisierungen schwindet auch der politische Einfluss. Und wie weit Privatisierungen gehen könnten, ist längst nicht ausgemachte Sache. Als Paulo Guedes im Wahlkampf vorschlug, auch den großen Ölkonzern Petrobras auf die Liste zu setzen, wurde er von Bolsonaro zurückgepfiffen.

Und in dieser Verbindung besteht weiteres Konfliktpotenzial - der Umgang mit China. Guedes will privatisieren, das könnte chinesische Investoren locken. Genau die will Bolsonaro aber nicht. Im Wahlkampf verkündete er, nicht zulassen zu wollen, dass Chinesen „Brasilien aufkaufen“. Das dürfte US-Präsident Donald Trump, seinem großen Vorbild, gefallen haben. Für Brasilien sind diese markigen Worte wirtschaftlich fatal.

Stieße Bolsonaro die Chinesen weiter vor den Kopf, würde die Wirtschaft massiv leiden. China ist seit etwa zehn Jahren der größte Außenhandelspartner der Brasilianer - mit Abstand. 19 Prozent der Waren aus Brasilien, hauptsächlich Rohstoffe und Nahrungsmittel wie Fleisch und Soja, gehen in das Reich der Mitte, hat das Observatory of Economic Complexity (OEC) errechnet - Waren im Wert von über 36 Mrd. US-Dollar (31,43 Mrd. Euro). Die USA kauften dagegen nur für 23,4 Mrd. US-Dollar ein.

Wie wichtig China für Brasilien ist, zeigte sich zuletzt beim Gammelfleisch-Skandal „Carne fraca“ (Schwaches Fleisch) im März 2017. Als bekannt wurde, dass in einigen Betrieben in Brasilien verdorbenes Fleisch verarbeitet worden war, stoppte China umgehend die Einfuhr. Präsident Michel Temer bekniete am Telefon die Parteispitze in Peking, lud daraufhin Diplomaten ins Fleischrestaurant ein, Agrarminister Blairo Maggi führte chinesische Journalisten durch Fleischbetriebe, um Vertrauen wiederherzustellen. Dieser Fall zeigte: Brasiliens Wirtschaft ist in hohem Maße abhängig von China.

Das Heranschmeißen an Trump könnte weitere Folgen haben. Anfang November, wenige Tage nach der Wahl, verkündete Bolsonaro, die Botschaft Brasiliens in Israel nach Jerusalem verlegen zu wollen. Seit einem UNO-Beschluss gilt dies als verpönt. Nur den USA und Guatemala ist der Beschluss egal. Was folgte, war eine diplomatische Verstimmung Ägyptens, ebenfalls, wie viele andere arabische Länder, ein großer Fleischimporteur aus Brasilien, das der weltgrößte Produzent von Halal-Fleisch ist. Bolsonaro ruderte daraufhin zurück. Doch Israels Premier Benjamin Netanyahu, so scheint es, möchte nun von Bolsonaro ein öffentliches Bekenntnis - im Gegenzug für etwas internationalen Glanz bei der Amtseinführungsfeier.

Bolsonaros erste Schritte auf internationalem Parkett sind plump und undurchdacht. Multilateralismus, etwa das Klimaabkommen von Paris, hält er für überflüssig, eine Mitgliedschaft in der UNO und im Mercosur für entbehrlich. Ganz getreu dem Wahlkampfmotto „Brasil acima de todo“ - Brasilien über Alles. Glück hatte er, als er sich mit Lieblingsfeind Kuba anlegte und das Austauschprogramm „Mehr Ärzte“ (Mais Medicos) platzen ließ. Seit einigen Jahren arbeiten kubanische Ärzte in Brasilien, versorgen arme und entlegene Gebiete medizinisch, für sie sich zunächst keine brasilianischen Ärzte finden ließen. Kuba wurde dafür mit Devisen belohnt. Zwei Drittel der Arztgehälter flossen in die Staatskasse, zudem mussten die Familienangehörigen der Ärzte in Kuba bleiben. Das prangerte Bolsonaro - durchaus zu recht - an, versprach kubanischen Ärzten Asyl, wenn sie eine Approbationsprüfung ablegen würden. Allerdings pokerte Bolsonaro hoch. Er tat dies, ohne einen adäquaten Ersatz für die Kubaner in der Hinterhand zu haben. Glücklicherweise meldeten sich binnen kurzer Zeit viele brasilianische Mediziner, um die Vakanzen aufzufüllen.