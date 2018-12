Neuer Anlauf für historische Präsidentschaftswahl im Kongo

Kinshasa (APA/AFP) - Überschattet von der Angst vor neuen Gewaltausbrüchen stehen in der Demokratischen Republik Kongo am Sonntag historische Wahlen an. Knapp 39 Millionen Wahlberechtigte in dem zweitgrößten afrikanischen Land stimmen über ein neues Parlament, neue Provinzregierungen und einen neuen Präsidenten ab. Massive Proteste gibt es dagegen, dass in zwei Konfliktregionen erst im März abgestimmt werden soll.

Die Wahl zum Staatschef soll das Ende der Ära Kabila einläuten. Es wäre aber auch die erste friedliche Machtübergabe in dem konfliktgeplagten Land seit der Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960. Zur Präsidentschaftswahl sind 21 Kandidaten zugelassen. Reale Chancen haben aber wohl nur drei von ihnen: Emmanuel Ramazani Shadary, Felix Tshisekedi und Martin Fayulu.

Präsident Joseph Kabila, der das Amt im Jahr 2001 nach einem tödlichen Attentat auf seinen Vorgänger und Vater Laurent-Désiré Kabila übernahm, darf nach zwei Amtszeiten verfassungsgemäß nicht zur Wahl antreten.

Eigentlich hätte er bereits vor zwei Jahren abtreten müssen. Die Wahlen wurden jedoch mehrfach verschoben, Proteste gegen diese Amtszeitverlängerung wurden blutig niedergeschlagen.

Beobachter gehen davon aus, dass der 47-jährige Kabila auch nach der Wahl noch erheblichen Einfluss auf Kongos Politik ausüben wird - auch wenn der von ihm als Nachfolger auserkorene Ex-Innenminister Shadary die Wahl nicht gewinnen sollte.

Shadary gilt als Hardliner, der als Innenminister Demonstrationen gegen den Präsidenten gewaltsam unterdrücken ließ. Er ist einer von 14 Kongolesen, gegen welche die EU im Mai 2017 wegen Menschenrechtsverletzungen Sanktionen verhängt hat.

Der Kandidat Felix Tshisekedi folgt wie Kabila den Fußstapfen eines bekannten Vaters. Der 55-Jährige ist der Sohn des inzwischen verstorbenen Étienne Tshisekedi, der jahrelang das Gesicht der größten kongolesischen Oppositionspartei Union für Demokratie und Sozialen Fortschritt (UDPS) war.

Er wird vom ehemaligen Parlamentspräsidenten Vital Kamerhe von der Union für die Kongolesische Nation (UCN) unterstützt. Beide hatten sich im November aus einem Bündnis von sieben Oppositionsparteien zurückgezogen, das sich zuvor auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl geeinigt hatte.

Gemeinschaftskandidat Martin Fayulu kann somit auf zwei einflussreiche Unterstützer weniger zählen. Er wird jedoch unter anderem von den politischen Schwergewichten Jean Pierre Bemba und Moise Katumbi unterstützt, die beide von der Wahl ausgeschlossen wurden.

Die für Sonntag angesetzte Wahl sollte eigentlich bereits am 23. Dezember stattfinden. Nachdem tausende Wahlcomputer durch einen Brand zerstört worden waren, wurde der Termin um eine Woche verschoben.

Es wird jedoch nicht in allen Landesteilen gewählt, in einigen Bezirken der von Ebola und tödlicher Gewalt heimgesuchten Provinzen Nord-Kivu im Osten und Mai-Ndombe im Westen sollen die Menschen erst im März abstimmen. Dennoch soll das Ergebnis der Präsidentenwahl bereits ab Mitte Jänner bekannt gegeben werden, die Amtseinführung des neuen Staatschefs ist für den 18. Jänner geplant.

Von der umstrittenen Verschiebung sind 1,3 Millionen Wahlberechtigte betroffen. Die Opposition wirft der Staatsführung in Kinshasa vor, sie wolle mit diesem Trick das gegen Kabila gerichtete Lager ausschalten. „Dieses Manöver zeigt, dass das Regime bleiben will, um seine Plünderungen fortzusetzen“, erklärte der Exil-Oppositionelle Katumbi.

Fraglich ist überdies, ob alle übrigen Wahlberechtigten ihre Stimme werden abgeben können. Im Osten des Landes kämpfen rund ein Dutzend bewaffneter Milizen um die Kontrolle der rohstoffreichen Region.

Um Gewaltausbrüche zu verhindern, rief die nationale Wahlkommission (Céni) die Kandidaten am Freitag zu Gesprächen zusammen. Sie sollten nach Angaben von Fayulu eine Verpflichtung unterzeichnen, dass sie sich vor und nach dem Urnengang „korrekt verhalten“ würden.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief alle Beteiligten auf, einen friedlichen und gewaltfreien Urnengang zu ermöglichen. Er forderte „maximale Zurückhaltung in Wort und Tat“.