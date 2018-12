Ski alpin: Ergebnis Herren-Super-G Bormio - Paris siegte

Bormio (APA) - Endstand des Weltcup-Super-G der Herren am Samstag in Bormio:

~ 1. Dominik Paris (ITA) 1:29,95 2. Matthias Mayer (AUT) 1:29,96 +0,01 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:30,41 +0,46 4. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:30,45 +0,50 5. Max Franz (AUT) 1:30,75 +0,80 6. Beat Feuz (SUI) 1:30,81 +0,86 7. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:30,89 +0,94 8. Marco Odermatt (SUI) 1:31,13 +1,18 9. Johan Clarey (FRA) 1:31,15 +1,20 10. Mauro Caviezel (SUI) 1:31,18 +1,23 11. Josef Ferstl (GER) 1:31,29 +1,34 12. Brice Roger (FRA) 1:31,38 +1,43 13. Adrien Theaux (FRA) 1:31,45 +1,50 14. Andreas Sander (GER) 1:31,51 +1,56 15. Gilles Roulin (SUI) 1:31,53 +1,58 16. Blaise Giezendanner (FRA) 1:31,55 +1,60 17. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:31,74 +1,79 18. Hannes Reichelt (AUT) 1:31,77 +1,82 19. Daniel Danklmaier (AUT) 1:31,81 +1,86 20. Nils Allegre (FRA) 1:31,86 +1,91 21. Christian Walder (AUT) 1:31,91 +1,96 22. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:31,93 +1,98 23. Steven Nyman (USA) 1:32,09 +2,14 24. Rasmus Windingstad (NOR) 1:32,29 +2,34 25. Emanuele Buzzi (ITA) 1:32,31 +2,36 26. Martin Cater (SLO) 1:32,35 +2,40 27. Mattia Casse (ITA) 1:32,41 +2,46 28. Christoph Krenn (AUT) 1:32,44 +2,49 29. Carlo Janka (SUI) 1:32,47 +2,52 30. Dominik Schwaiger (GER) 1:32,51 +2,56

weiter: 51. Niklas Köck (AUT) 1:34,16 +4,21 ~ Ausgeschieden u.a.: Daniel Hemetsberger (AUT), Travis Ganong (USA), Niels Hintermann (SUI), Stian Saugestad (NOR), Kjetil Jansrud (NOR), Christof Innerhofer (ITA)