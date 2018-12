Ski alpin: Ergebnisse Damen-Slalom Semmering 3 - 2. Lauf/Holdener 1.

(APA) - Zweiter Lauf:

~ 1. Wendy Holdener (SUI) 52,77 2. Katharina Liensberger (AUT) 52,93 +0,16 3. Katharina Truppe (AUT) 53,08 +0,31 4. Petra Vlhova (SVK) 53,16 +0,39 5. Mikaela Shiffrin (USA) 53,35 +0,58 6. Erin Mielzynski (CAN) 53,38 +0,61 7. Mina Fürst Holtmann (NOR) 53,40 +0,63 8. Ylva Staalnacke (SWE) 53,47 +0,70 9. Lara Della Mea (ITA) 53,51 +0,74 10. Kristin Lysdahl (NOR) 53,70 +0,93 11. Sara Hector (SWE) 53,71 +0,94 12. Jessica Hilzinger (GER) 53,77 +1,00 13. Federica Brignone (ITA) 53,89 +1,12 14. Aline Danioth (SUI) 53,93 +1,16 15. Katharina Huber (AUT) 53,95 +1,18 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Marusa Ferk (SLO), Maren Skjöld (NOR), Charlotte Chable (SUI), Christina Geiger (GER), Frida Hansdotter (SWE)