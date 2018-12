Mann bei Unfall in OÖ aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Burgkirchen (APA) - Ein 30-Jähriger ist Samstagvormittag in Burgkirchen (Bezirk Braunau) bei einem Verkehrsunfall aus seinem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der Mann war in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Der Wagen rutschte über eine Wiese und überschlug sich. Der nicht angegurtete Fahrer wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht, berichtete die Polizei.