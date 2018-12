Papst verurteilt Anschlag in Ägypten

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat den Anschlag auf einen Reisebus in Ägypten als „sinnlosen und brutalen Akt“ verurteilt. In einem Telegramm an Präsident Abdel Fattah al-Sisi sicherte er den Opfern und ihren Familien sein Gebet zu. Er vertraue darauf, dass sich alle dafür einsetzten, Gewalt durch Solidarität und Frieden zu überwinden, heißt es laut Kathpress in dem am Samstag vom Vatikan veröffentlichten Schreiben.

Bei dem Bombenattentat auf einen Bus nahe Gizeh waren am Freitagabend drei vietnamesische Touristen und der ägyptische Reiseführer getötet worden; elf weitere Besucher und der ägyptische Busfahrer wurden verletzt.

Ägyptische Sicherheitskräfte töteten daraufhin an drei verschiedenen Orten insgesamt 40 mutmaßliche Terroristen. Die Verdächtigen hätten Anschläge auf staatliche Einrichtungen, touristische Zentren, Polizeiposten und Kirchen geplant, berichteten staatliche Medien unter Berufung auf das Innenministerium in Kairo.