Langlauf: Weltcup-Ergebnisse - 1. Etappe Tour de Ski in Toblach

Toblach (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Samstag in Toblach (ITA) - Tour de Ski, 1. Etappe, Skating-Sprint (1,3 km):

Damen: 1. Stina Nilsson (SWE) 2:36,3 Min. - 2. Ida Ingemarsdotter (SWE) + 3,00 Sek. - 3. Jessica Diggins (USA) 3,07 - 4. Julia Belorukowa (RUS) 3,16 - 5. Linn Sömskar (SWE) 3,26 - 6. Sadie Bjornsen (USA) 3,40. Weiter (in Qualifikation out): 38. Lisa Unterweger - 41. Teresa Stadlober (beide AUT) - 42. Heidi Weng (NOR)

Stand Tour de Ski nach 1 von 7 Etappen: 1. Nilsson 1:36,1 Min. - 2. Ingemarsdotter + 9,0 Sek. - 3. Diggins 13,0. Weiter: 38. Unterweger 1:07,7 - 41. Stadlober 1:08,1

Weltcupstand nach 10 von 32 Rennen: 1. Therese Johaug (NOR) 600 - 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 466 - 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 427. Weiter: 12. Stadlober 216

Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2:17,99 Min. - 2. Richard Jouve (FRA) + 0,34 Sek. - 3. Lucas Chanavat (FRA) 0,39 - 4. Sindre Björnestad Skar (NOR) 0,76 - 5. Emil Iversen (NOR) 1,67 - 6. Alexander Bolschunow (RUS) 3,17. Weiter: 28. Dominik Baldauf (im Viertelfinale out) - 46. Tobias Habenicht - 61. Max Hauke - 81. Luis Stadlober (alle AUT/in Quali out)

Stand Tour de Ski nach 1 von 7 Etappen: 1. Kläbo 1:16,80 Min. - 2. Jouve + 8,0 Sek. - 3. Chanavat 13,2. Weiter: 27. Baldauf 59,7 - 46. Habenicht 1:07,0 - 61. Hauke 1:08,1 Min. - 81. Stadlober 1:10,9

Weltcupstand nach 10 von 32 Rennen: 1. Bolschunow 401 - 2. Iversen 365 - 3. Kläbo 330. Weiter: 74. Baldauf 12 - 76. Hauke 11