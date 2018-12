Ski: Hemetsberger nach Hochrum überstellt - Kreuzbandriss befürchtet

Bormio (APA) - Bei Daniel Hemetsberger wird nach seinem schweren Sturz beim Super-G in Bormio eine schwere Knieverletzung vermutet. Der Oberösterreicher wurde laut Angaben des ÖSV am Samstagabend nach einer Erstversorgung vor Ort zu einer genaueren Untersuchung in die Klinik in Hochrum überstellt. Befürchtet wurde ein Kreuzbandriss im linken Knie.