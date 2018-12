Erdogan-Verbündeter kandidiert für Bürgermeisteramt in Istanbul

Istanbul (APA/dpa) - Der türkische Parlamentspräsident und ehemalige Regierungschef Binali Yildirim kandidiert für das Bürgermeisteramt der Metropole Istanbul. Das kündigte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag an. Erdogan lobte Yildirim als „angesehensten, erfahrensten und praktischsten“ Kandidaten für die Regierungspartei AKP. Die Kommunalwahlen in der Türkei sollen am 31. März stattfinden.

Die größte Oppositionspartei CHP hatte zuvor angemerkt, Yildirim müsse vor einer Kandidatur von seinem Amt als Parlamentspräsident zurücktreten. Erdogan wies die Bedenken zurück. Der 63-Jährige könne bis zu seiner Wahl im Amt bleiben, sagte der Präsident.

Istanbul gilt als wichtige Bastion der muslimischen Konservativen, die sowohl die Metropole am Bosporus als auch die Hauptstadt Ankara seit 1994 regieren. Erdogan selbst war 1994 zum Bürgermeister von Istanbul gewählt worden, bevor er 2003 Ministerpräsident des Landes und 2014 Staatspräsident wurde.

Yildirim gilt als enger Verbündeter Erdogans. Unter der Regierung der AKP war er für drei Wahlperioden Verkehrsminister, bevor er 2016 das Amt des Ministerpräsidenten übernahm. Yildirims Posten wurde nach der Wahl im Juni abgeschafft, Erdogan übernahm zugleich die Aufgaben des Staats- und Regierungschefs.

Als CHP-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Istanbul tritt der bisherige Bezirksbürgermeister von Beylikdüzü, Ekrem Imamoglu, an.