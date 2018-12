Tennis: Thiem zum Doha-Auftakt gegen Franzosen Herbert

Doha (APA) - Dominic Thiem startet beim ATP-Turnier in Doha in der kommenden Woche mit dem Spiel gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert in die neue Tennis-Saison. Das ergab die Auslosung am Samstag. Das bisher einzige Duell gegen den Doppelspezialisten, derzeit Nummer 55 des Einzel-Rankings, verlor Thiem im Viertelfinale des Rotterdam-Turniers 2017 in der Halle mit 4:6,6:7(3).