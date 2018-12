„Gelbwesten“ - TV: Deutlich weniger Demonstranten als in der Vorwoche

Paris/Den Haag (APA/Reuters) - Erneut haben in Frankreich die sogenannten Gelbwesten am Samstag gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Laut Schätzungen eines Fernsehsenders beteiligten sich allerdings nur noch rund 12.000 Menschen an den Demonstrationen nach knapp 40.000 in der vergangenen Woche.

Offizielle Zahlen lagen zunächst nicht vor. Beobachter gehen dennoch davon aus, dass sich die Demonstrationen im Jänner fortsetzen.

Am siebenten Wochenende in Folge kam es dadurch in etlichen Städten wie Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux zu Protesten. Auch Straßensperren wurden wieder errichtet.

In Paris nahm die Polizei etwa 57 Personen fest. Dort sollen rund 800 Menschen auf die Straße gegangen sein. In Nantes und Bordeaux setzten die Sicherheitskräfte Tränengas und Blendgranaten ein, nachdem es zu Zusammenstößen mit Polizisten gekommen war.

Entzündet hatten sich die Proteste an Ökosteuerplänen und damit verbundenen Benzinpreiserhöhungen. Sie wuchsen sich aber schnell zu Massendemonstrationen gegen Macrons Wirtschaftspolitik aus. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen, vor allem in Paris. Macron lenkte daraufhin ein. Unter anderem kippte er die Ökosteuer und erhöhte den Mindestlohn. Macrons Zugeständnisse reißen allerdings ein Milliardenloch in die Staatskasse. Frankreich dürfte deswegen wohl im nächsten Jahr über die EU-Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung hinausschießen.

Im niederländischen Den Haag protestieren 150 bis 200 Demonstranten gegen die Regierung in Amsterdam. Nach Steinwürfen nahm die Polizei dort acht Personen fest. Verletzt wurde niemand.