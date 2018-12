SPD-Chefin Nahles optimistisch für Zusammenarbeit in Großer Koalition

Berlin (APA/dpa) - Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles blickt der Zusammenarbeit in der deutschen Bundesregierung im kommenden Jahr optimistisch entgegen. „In allen drei Parteien der Koalition hat sich nun der Generationenwechsel vollzogen“, sagte Nahles der „Welt am Sonntag“.

Sie habe sich mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer getroffen und auch lange mit dem designierten CSU-Chef Markus Söder telefoniert. „Mein Eindruck ist: In der neuen Generation kann es uns gelingen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und gute Arbeit zu machen.“

Der Start der erneuten Großen Koalition war nach Konflikten etwa in der Migrationspolitik und Personalquerelen schwierig verlaufen. Die SPD will nach der Hälfte der Legislaturperiode - also im Herbst 2019 - über einen Verbleib in der Großen Koalition entscheiden.

„Die wesentlichen Zielmarken für die Bilanz sind für mich die Verabredungen mit der Union zu den Themen Wert der Arbeit sowie Kinder und Bildung“, sagte Nahles der Zeitung weiter. Als Beispiele für Gesetzesvorhaben, die unbedingt umgesetzt werden müssten, nannte sie eine Grundpension, Tariflöhne in Pflegeberufen und die Einschränkung der sachgrundlosen Befristung. Ein bedingungsloses Grundeinkommen lehnte Nahles in dem Interview ab.