Eislaufen mit Skyline-Blick in New York

New York (APA/dpa) - Ob vor dem Rockefeller Center oder im Central Park: New York hat viele berühmte Schlittschuhbahnen. Seit diesem Winter aber gibt es in der Millionenmetropole erstmals eine Eislaufbahn mit Panorama-Blick über die Brooklyn Bridge und die Hochhäuser an der Südspitze Manhattans.

Es handle sich um die einzige Schlittschuhbahn der Stadt, die unter freiem Himmel auf einem Hausdach gelegen sei, teilten die Betreiber mit. Der „Winterland Rink“ liegt auf einem neuen Einkaufszentrum im Südosten Manhattans und soll noch bis März geöffnet bleiben. Eintrittskarten gibt es ab 14 Dollar (etwa 12 Euro).