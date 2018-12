Basketball: San Antonio feierte mit Pöltl 20. NBA-Saisonsieg

Los Angeles (APA) - Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den 20. Saisonsieg gefeiert. Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann bei den Los Angeles Clippers 122:111. Der 23-jährige Center steuerte drei Punkte, vier Rebounds und je einen Assist sowie blockierten Wurf bei. Er war 10:26 Minuten im Einsatz.

Nach einem 56:56 zur Pause fiel im Staples Center im dritten Viertel die Vorentscheidung. Ein 39:19 in diesem Abschnitt ebnete den Spurs den Weg zu ihrem erst sechsten Auswärtssieg im Spieljahr. Pöltls Center-Kollege LaMarcus Aldridge ragte mit 38 Punkten heraus. DeMar DeRozan verbuchte 25 Zähler und 13 Rebounds. Zu Silvester empfangen die Texaner die Boston Celtics.

Die Milwaukee Bucks bezwangen die Brooklyn Nets 129:115 und gehen mit einer 25:10-Bilanz als Nummer eins der NBA ins Jahr 2019. Giannis Antetokounmpo, griechischer Topstar des Teams aus Wisconsin, verzeichnete mit 31 Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists ein Triple-Double.

Titelverteidiger Golden State Warriors revanchierte sich mit einem 115:105 bei den Portland Trail Blazers für die 48 Stunden zuvor erlittene 109:110-Heimniederlage. Klay Thompson (32), Stephen Curry und Kevin Durant (je 25) waren die erfolgreichsten Werfer in den Reihen des Teams aus Oakland. Beim 111:108 der Atlanta Hawks im Nachzügler-Duell mit den Cleveland Cavaliers zeigte der bald 42-jährige Vince Carter mit 21 Punkten als Topscorer auf.

Samstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs (drei Punkte und vier Rebounds in 10:26 Minuten von Jakob Pöltl) 111:122, Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 129:115, New Orleans Pelicans - Houston Rockets 104:108, Washington Wizards - Charlotte Hornets 130:126, Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 111:108, Memphis Grizzlies - Boston Celtics 103:112, Utah Jazz - New York Knicks 129:97, Phoenix Suns - Denver Nuggets 118:122, Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 105:115.