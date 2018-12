Gemeinsam weinen und fröhlich sein: Friska Viljor kommen zurück

Wien/Linz (APA) - Konzerte und Alben von Friska Viljor versprechen in der Regel gute Laune. Nach einer Pause melden sich die Schweden allerdings mit ihrer bisher traurigsten Studioarbeit zurück. „Meine Familie ist zerfallen, das habe ich in Songs verarbeitet“, erzählte Sänger Joakim Sveningsson im APA-Gespräch. Bei vier Auftritten zu Jahresbeginn in Österreich will man „gemeinsam weinen, aber auch fröhlich sein“.

„My Name Is Friska Viljor“ hieß das bisher letzte, 2015 erschienene Album der Indie-Lieblinge. Damals war die Welt von Sveningsson noch in Ordnung. „Seit damals hat sich viel verändert, vor allem in meinem Leben“, berichtete der Sänger am Telefon. „Es ist sicherlich unsere dunkelste Platte. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Herzschmerz musikalisch verarbeiten. Aber diesmal sind die Folgen heftiger, weil es Kinder gibt. Früher hieß es: ‚Ok, es gab eine Trennung, die tat weh, lass uns jetzt rocken.‘ Diesmal lief das anders ab.“

Unmittelbar nach dem Bruch informierte Sveningsson seinen musikalischen Partner Daniel Johansson, dass für ihn das Kapitel Friska Viljor vorbei sei. Dieser hatte Verständnis, löste die Band aber nicht auf und machte auch nicht mit einem neuen Sänger weiter, sondern legte sie vorübergehend auf Eis. „Ich schrieb also Songs - nicht für Friska Viljor, sondern mehr als Selbsttherapie“, sagte Sveningsson. „Irgendwann schlug Daniel vor, aus meinen Trennungsliedern ein Album als Friska Viljor zu machen.“

Am 19. Jänner gastiert die Band in Linz (Posthof) und am 20. Jänner in Wien (Flex), dann geht es weiter nach Salzburg (21. Jänner, Rockhouse), bevor die Österreichtournee am 22. Jänner in Dornbirn (Conrad Sohm) endet. „Wir werden eine ausgeglichene Kombination aus neuem Material und den alten Gassenhauern bringen“, versprach Joakim. „Wir wollen trotz allem gute Stimmung verbreiten. Es macht ja Spaß, Konzerte mit einer positiven Dynamik zu spielen. Aber wir wollen auch richtig traurige Momente haben.“

Einige Songs des noch unbetitelten Albums, das am 11. Jänner erscheinen soll, haben Friska Viljor bereits live getestet. Sveningsson: „Die Reaktion der Leute war nicht: ‚Ooooh, wir wollen fröhliche Lieder hören!‘ Nein, die Leute scheinen verstanden zu haben, was wir mit den neuen Songs ausdrücken wollen. Daniel und ich haben viel darüber gesprochen, wie wir uns als Band sehen - ob wir bloß die fröhlichen, betrunkenen Schweden oder ob wir ehrlich sein wollen. Wir haben uns entschieden, dieses Album zu veröffentlichen, weil wir niemandem etwas vormachen wollen. Ich denke, die Leute schätzen das.“

