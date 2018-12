Wer bekam was? Österreichische Kulturpreisträger des Jahres 2018

Wien (APA) - Österreich ist nicht nur das „Land der Äcker, Land der Dome“, sondern auch das Land der Preise - diesen Eindruck erhält man, wenn man versucht zu überblicken, wer 2018 hierzulande mit kulturellen Auszeichnungen bedacht wurde. Die Aufstellung umfasst Preise mit einer Dotierung ab 10.000 Euro (ohne Sachwerte), die heuer bekanntgegeben oder überreicht wurden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

~ Österreichischer Kunstpreis Martin Walde 15.000 Euro 2017 (sic) Tiroler Landespreis für Hellmut Bruch 14.000 Euro Kunst 2018 Otto-Mauer-Preis 2018 Anna Witt 11.000 Euro Kulturpreis des Landes Ernst Skricka (Bildende 11.000 Euro Niederösterreich 2018 Kunst) Dagmar Chobot Roman Pfeffer 10.000 Euro Skulpturenpreis 2018 outstanding artist award Verena Dengler (Bildende 10.000 Euro 2018 Kunst) Paul-Flora-Preis 2018 Ingrid Hora 10.000 Euro Ö1 Talentestipendium 2018 Jelena Micic 10.000 Euro Preis der Stadt Wien 2018 Iris Andraschek (Bildende 10.000 Euro

Kunst) Würdigungspreis des Landes Sonja Gangl 10.000 Euro Steiermark 2018 Kapsch Contemporary Art Ute Müller 10.000 Euro Prize 2018 ~ FILM, FOTOGRAFIE UND MEDIENKUNST

~ Großer Diagonale-Preis des Christian Frosch (Spielfilm) 21.000 Euro Landes Steiermark 2018 Großer Diagonale-Preis des Nikolaus Geyrhalter 21.000 Euro Landes Steiermark 2018 (Dokumentarfilm) Österreichischer Kunstpreis Brigitta Burger-Utzer (Film) 15.000 Euro 2017 (sic) Österreichischer Kunstpreis Bernhard Fuchs (Fotografie) 15.000 Euro 2017 (sic) Österreichischer Kunstpreis Peter Weibel (Medienkunst) 15.000 Euro 2017 (sic) Carl Mayer-Drehbuchpreis Johannes Höß und Clara Stern 14.500 Euro 2018 Thomas-Pluch-Drehbuchpreis Kathrin Resetarits 12.000 Euro 2018 Kulturpreis des Landes Eve Heller (Medienkunst / 11.000 Euro Niederösterreich 2018 Experimental- und

Animationsfilm) outstanding artist award Stefanie Moshammer 10.000 Euro 2018 (Künstlerische Fotografie) outstanding artist award Susanne Schuda (Medienkunst) 10.000 Euro 2018 outstanding artist award Daniel Hoesl (Film) 10.000 Euro 2018 outstanding artist award Katrina Daschner 10.000 Euro 2018 (Dokumentarfilm) ~ LITERATUR

~ Großer Österreichischer Florjan Lipus 30.000 Euro Staatspreis 2018 Staatspreis für Zadie Smith 25.000 Euro Europäische Literatur 2018 Ingeborg-Bachmann-Preis Tanja Maljartschuk 25.000 Euro 2018 Tractatus-Preis 2018 Thomas Bauer 25.000 Euro Österreichischer Buchpreis Daniel Wisser 20.000 Euro 2018 Österreichischer Wolf Haas (Literatur) 15.000 Euro Kunstpreis 2017 (sic) Erich-Fried-Preis 2018 Ralph Dutli 15.000 Euro Jean Amery-Preis für Karl-Markus Gauß 15.000 Euro europäische Essayistik 2018 Christine-Lavant-Preis Klaus Merz 15.000 Euro 2018 Anton-Wildgans-Preis 2018 Sabine Scholl 15.000 Euro Kulturpreis des Landes Klaus Ottomeyer 14.500 Euro Kärnten 2018 Deutschlandfunk-Preis 2018 Bov Bjerg 12.500 Euro Kulturpreis des Landes Ilse Helbich (Literatur) 11.000 Euro Niederösterreich 2018 Kelag-Preis 2018 Özlem Özgül Dündar 10.000 Euro Debütpreis 2018 Marie Gamillscheg 10.000 Euro Österreichischer Brigitte Große und Andy je 10.000 Euro Staatspreis für Jelcic literarische Übersetzung 2018 Literaturpreis Alpha 2018 Iris Wolff 10.000 Euro Österreichischer Martin Pollack 10.000 Euro Staatspreis für Kulturpublizistik 2018 outstanding artist award Margret Kreidl (Literatur) 10.000 Euro 2018 outstanding artist award Lilly Axster (Kinder- und 10.000 Euro 2018 Jugendliteratur) Ehrenpreis des Ilija Trojanow 10.000 Euro Österreichischen Buchhandels 2018 Peter-Rosegger-Literaturpr Fiston Mwanza Mujila 10.000 Euro eis 2018 H.C.-Artmann-Preis 2018 Gundi Feyrer 10.000 Euro Veza-Canetti-Preis 2018 Petra Ganglbauer 10.000 Euro Preis der Stadt Wien 2018 Christoph Ransmayr 10.000 Euro

(Literatur) Manes-Sperber-Preis 2017 Agnes Heller 10.000 Euro (sic) ~ DIVERSES

~ Friedrich Kiesler-Preis für Yona Friedman 55.000 Euro Architektur und Kunst Merito String Quartet Award Castalian String Quartet 20.000 Euro / Valentin Erben Prize Mauriz-Balzarek-Preis 2018 Maximilian Rudolf Luger und 11.000 Euro

Franz Josef Maul Hans-Hollein-Kunstpreis the next ENTERprise 15.000 Euro 2017 (sic) Architects Österreichischer Kunstpreis Josef Aichinger (Musik) 15.000 Euro 2017 (sic) Österreichischer Kunstpreis wellenklaenge 15.000 Euro 2017 (sic) 13. Salzburger Anna El-Khashem 15.000 Euro Mozartwettbewerb 13. Salzburger Peter Kellner 10.000 Euro Mozartwettbewerb. Zweiter Preis Fritz Kreisler Milan Al-Ashhab 15.000 Euro Violinwettbewerb. Erster Preis Fritz Kreisler Alice Lee 12.000 Euro Violinwettbewerb. Zweiter Preis Fritz Kreisler Paul Kropfitsch 10.000 Euro Violinwettbewerb. Dritter Preis Kulturpreis des Landes Rosemarie Rupp 11.000 Euro Niederösterreich 2018 (Erwachsenenbildung) Kulturpreis des Landes Christian Altenburger 11.000 Euro Niederösterreich 2018 (Musik) Kulturpreis des Landes Isolde Kerndl (Volkskultur 11.000 Euro Niederösterreich 2018 und Kulturinitiativen) Kulturpreis des Landes the next ENTERprise 11.000 Euro Niederösterreich 2018 Architects (Architektur) Kulturpreis des Landes Christian Jabornegg und 11.000 Euro Niederösterreich 2018 Andras Palffy

(Hochwertiges Bauen in

sensibler Umgebung) outstanding artist award Maresi Riegner (Darstellende 10.000 Euro 2018 Kunst) outstanding artist award Arthur Arbesser 10.000 Euro 2018 (Experimentelles Modedesign) outstanding artist award breadedEscalope 10.000 Euro 2018 (Experimentelles Design) outstanding artist award Breathe Earth Collective 10.000 Euro 2018 (Experimentelle Tendenzen in

der Architektur) outstanding artist award Michael Pammesberger 10.000 Euro 2018 (Karikatur und Comics) outstanding artist award Andrea Sodomka (Musik) 10.000 Euro 2018 Modepreis der Stadt Wien Jana Wieland 10.000 Euro 2018 Kulturfonds-Preis Salzburg Bernhard Braunstein (Kunst & 10.000 Euro 2018 Kultur) Kulturfonds-Preis Salzburg Joachim Brügge (Wissenschaft 10.000 Euro 2018 & Forschung) Kulturfonds-Preis Salzburg Michael Bilic (Lebenswerk) 10.000 Euro 2018 Ernst-Krenek-Preis 2018 Thomas Larcher 10.000 Euro Preis der Stadt Wien 2018 Wolfgang Sauseng (Musik) 10.000 Euro Preis der Stadt Wien 2018 Murray G. Hall (Publizistik) 10.000 Euro Preis der Stadt Wien 2018 heri&salli Architektur 10.000 Euro

(Architektur) Ö1 Mathias Johannes 10.000 Euro Talentebörse-Kompositionspr Schmidhammer eis 2018 ~