Drei Kärntner mussten nach Zimmerbrand ins Spital

Brückl (APA) - Eine Kerze hat in der Nacht auf Sonntag einen Zimmerbrand in der Gemeinde Brückl im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan ausgelöst: Ein 72-Jähriger hatte mit dem offenen Feuer hantiert und dabei am Bett abgelegte Zeitungen und Papiere versehentlich in Brand gesteckt. Mehrere Feuermelder im Haus schlugen Alarm, wodurch auch die Bewohner im ersten Stock wach wurden und die Flammen löschten.

Der Senior war mit der Kerze zwischen 1.30 und 2.30 Uhr allein im Schlafzimmer im Erdgeschoß des Hauses. Die Flamme brachte nach den Zeitungen auch die Bettdecke und die Matratze zum Brennen. Durch den Alarm wurden die im ersten Stock schlafende 68-jährige Ehefrau sowie der 49-jährige Sohn wach. Sie löschten das Feuer mit Pulverbrandlöschern, hieß es seitens der Polizei. Danach riefen sie die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr suchte das Zimmer nach Glutnestern ab und die Rettung brachte alle drei Bewohner ins Krankenhaus, um sie untersuchen zu lassen.